Лаутаро Мартинес: «Нам комфортно работать с Индзаги»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился комментарием о работе с главным тренером команды Симоне Индзаги.

«Индзаги отлично разбирает всех соперников, при подготовке мы прорабатываем все мелочи. Нам комфортно работать с ним», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен сохранить 47-летнего специалиста и в ближайшее время предложит ему продлить трудовой договор, который истекает летом 2024 года.

Напомним, под руководством Индзаги «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити». Поединок пройдет 10 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.