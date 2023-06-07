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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Нам комфортно работать с Индзаги»

07 Июня 2023 • 16:26 Комментировать

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился комментарием о работе с главным тренером команды Симоне Индзаги.

«Индзаги отлично разбирает всех соперников, при подготовке мы прорабатываем все мелочи. Нам комфортно работать с ним», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен сохранить 47-летнего специалиста и в ближайшее время предложит ему продлить трудовой договор, который истекает летом 2024 года.

Напомним, под руководством Индзаги «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити». Поединок пройдет 10 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес
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