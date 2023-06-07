Сёмин рассказал, где стоит продолжить карьеру Алексею Миранчуку

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Стоит ли Миранчуку оставаться в «Торино»? Ему нужно оставаться там, где он играет. Миранчуку надо найти команду, где тренер видит его в составе. Мне кажется, в «Торино» так. Это самое главное», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон Алексей провел в аренде за «Торино». Он принял участие в 31 поединке туринского коллектива, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Полноценными правами на 27-летнего футболиста владеет «Аталанта».