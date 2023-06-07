Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин рассказал, где стоит продолжить карьеру Алексею Миранчуку

07 Июня 2023 • 13:55 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Стоит ли Миранчуку оставаться в «Торино»? Ему нужно оставаться там, где он играет. Миранчуку надо найти команду, где тренер видит его в составе. Мне кажется, в «Торино» так. Это самое главное», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон Алексей провел в аренде за «Торино». Он принял участие в 31 поединке туринского коллектива, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Полноценными правами на 27-летнего футболиста владеет «Аталанта».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Юрий Сёмин Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
13:55 · Италия. Серия А
Сёмин рассказал, где стоит продолжить карьеру Алексею Миранчуку
13:34 · Италия. Серия А
«Интер» хочет сохранить Индзаги слухи
12:46 · Италия. Серия А
Гранат: «Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину»
12:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового нападающего
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сохраняет интерес к Кейну, но у клуба есть ещё два варианта
11:53 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ попрощался с партнёрами по «Наполи»
11:04 · Италия. Серия А
Сандро хочет уйти из «Ювентуса»
10:11 · Италия. Серия А
Тилеманс ведёт переговоры с итальянским топ-клубом
09:26 · Италия. Серия А
УЕФА угрожал «Ювентусу» изгнанием из еврокубков
08:45 · Италия. Серия А
Моуринью получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
08:18 · Италия. Серия А
«Аталанта» объявила главного тренера на следующий сезон
06:46 · Италия. Серия А
Капелло: «Ибра - упрямец»
06:06 · Италия. Серия А
Кассано: «Кардинале должен целовать землю у ног Мальдини, эти американцы ничего не понимают»
05:37 · Италия. Серия А
Амброзини: «Леау напоминает Гуллита, но ему еще надо расти до него»
05:03 · Италия. Серия А
​Колловати не удивлён увольнением Мальдини
Все новости
Рекомендуем