Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил карьеру 41-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, на днях объявившего, что он вешает бутсы на гвоздь. Последним клубом Ибрагимовича был «Милан».

- Кончено, у Ибрагимовича выдалась очень яркая карьера. Он поиграл в большом количестве топ-клубов: начиная с «Аякса», потом «Ювентус», и далее по списку. Златан – мировая звезда. Играть до 41 года – это тоже своего рода уникальное достижение. Я думаю, Ибрагимович принял решение завершить карьеру в нужный момент. В последние годы он получал травмы, из-за которых пропускал длительное время. К сожалению, любой карьере когда-то приходит конец, это объективность.

То, что Ибрагимович не выигрывал «Золотой мяч» и Лигу чемпионов? Вы знаете, не всем великим футболистам дано выиграть такой титул и получить такое звание. Это не умаляет заслуг Златана, который много раз становился чемпионом разных стран, играя за «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и так далее. Это тоже не каждому дано.

Сравнить Ибрагимовича с Месси и Роналду? Они разноплановые игроки. Прямое сравнение сделать сложно. Ибрагимович был нападающим силового плана, а Месси действует больше из глубины, как и Роналду. Ещё раз скажу, что карьера Ибрагимовича оказалась достаточно выдающейся, и помнить его будут ещё много-много лет.