Миланский «Интер» планирует продлить трудовой договор с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport утверждает, что боссы «нерадзурри» единогласно высоко оценили работу 47-летнего специалиста, который вывел команду в финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. По информации источника, трудовой договор с Индзаги будет продлен до 2025 года. Отмечается, что по новому контракту оклад тренера увеличится.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.