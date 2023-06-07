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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет сохранить Индзаги слухи

07 Июня 2023 • 13:34 Комментировать

Миланский «Интер» планирует продлить трудовой договор с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport утверждает, что боссы «нерадзурри» единогласно высоко оценили работу 47-летнего специалиста, который вывел команду в финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. По информации источника, трудовой договор с Индзаги будет продлен до 2025 года. Отмечается, что по новому контракту оклад тренера увеличится.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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