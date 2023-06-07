Гранат: «Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину». Сезон-2022/23 форвард провел на Кипре на правах аренды. Ранее сообщалось, что «фиалки» планируют вернуть футболиста.

«Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину» своим сезоном на Кипре. Пусть он там останется на сборах. Кокорину стоит еще раз попробовать, может, получится», — заявил гранат «РБ Спорту».

В минувшем сезоне Кокорин забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с «Арисом» игрок стал чемпионом Кипра, а также был признан лучшим футболистом сезона.