Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гранат: «Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину»

07 Июня 2023 • 12:46 Комментировать

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину». Сезон-2022/23 форвард провел на Кипре на правах аренды. Ранее сообщалось, что «фиалки» планируют вернуть футболиста.

«Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину» своим сезоном на Кипре. Пусть он там останется на сборах. Кокорину стоит еще раз попробовать, может, получится», — заявил гранат «РБ Спорту».

В минувшем сезоне Кокорин забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с «Арисом» игрок стал чемпионом Кипра, а также был признан лучшим футболистом сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Владимир Гранат чемпионат Кипра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:46 · Италия. Серия А
Гранат: «Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину»
12:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового нападающего
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сохраняет интерес к Кейну, но у клуба есть ещё два варианта
11:53 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ попрощался с партнёрами по «Наполи»
11:04 · Италия. Серия А
Сандро хочет уйти из «Ювентуса»
10:11 · Италия. Серия А
Тилеманс ведёт переговоры с итальянским топ-клубом
09:26 · Италия. Серия А
УЕФА угрожал «Ювентусу» изгнанием из еврокубков
08:45 · Италия. Серия А
Моуринью получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
08:18 · Италия. Серия А
«Аталанта» объявила главного тренера на следующий сезон
06:46 · Италия. Серия А
Капелло: «Ибра - упрямец»
06:06 · Италия. Серия А
Кассано: «Кардинале должен целовать землю у ног Мальдини, эти американцы ничего не понимают»
05:37 · Италия. Серия А
Амброзини: «Леау напоминает Гуллита, но ему еще надо расти до него»
05:03 · Италия. Серия А
​Колловати не удивлён увольнением Мальдини
04:58 · Италия. Серия А
​Джеко очень хочет победить в финале Лиги чемпионов
04:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я люблю Милан»
Все новости
Рекомендуем