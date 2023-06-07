«Ювентус» нашёл нового нападающего

Форвард Тимоти Веа, правами на которого владеет французский «Лилль», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Согласно сведениям портала Goal.com, в подписании 23-летнего нападающего заинтересован туринский «Ювентус». Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро. «Старую синьору» привлекает универсальность Тимоти, способного сыграть как в центре нападения, так и на флангах.

Конкурентом «Ювентуса» в споре за форварда является «Марсель».

В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 29 поединков, в которых отметился лишь двумя результативными передачами.