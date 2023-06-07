Сандро хочет уйти из «Ювентуса»

Бразильский защитник Алекс Сандро ведет переговоры с руководством туринского «Ювентуса» о расторжении трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты издания Football-Italia.

Напомним, что 32-летний латераль выступает за «старую синьору» с 2015 года, когда был приобретен у «Порту» за 28 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне Сандро принял участие в 37 поединках за туринский гранд во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

По итогам сезона «Ювентус» финишировал на седьмом месте в Серии А.