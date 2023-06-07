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Чемпионат Италии. Серия А

УЕФА угрожал «Ювентусу» изгнанием из еврокубков

07 Июня 2023 • 09:26 Комментировать

УЕФА надавил на туринский «Ювентус», чтобы помешать созданию Суперлиги Европы, об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, гендиректор «старой синьоры» Маурицио Сканавино направил мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне» письмо с предложением провести встречу и обсудить выход туринцев из проекта. В сообщении говорилось, что УЕФА грозился исключить итальянский клуб из еврокубков на три сезона.

В Суперлиге возмущены таким поведением УЕФА и собираются защищать интересы «Ювентуса» с юридической точки зрения.

Напомним, что «бьянконери» финишировали на седьмом месте в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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