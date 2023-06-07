УЕФА угрожал «Ювентусу» изгнанием из еврокубков

УЕФА надавил на туринский «Ювентус», чтобы помешать созданию Суперлиги Европы, об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, гендиректор «старой синьоры» Маурицио Сканавино направил мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне» письмо с предложением провести встречу и обсудить выход туринцев из проекта. В сообщении говорилось, что УЕФА грозился исключить итальянский клуб из еврокубков на три сезона.

В Суперлиге возмущены таким поведением УЕФА и собираются защищать интересы «Ювентуса» с юридической точки зрения.

Напомним, что «бьянконери» финишировали на седьмом месте в Серии А.