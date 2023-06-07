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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

07 Июня 2023 • 08:45 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью, который занимает пост главного тренера «Ромы», получил выгодное предложение. В услугах «Особенного» заинтересован один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, Моуринью получил очень щедрое предложение от потенциального работодателя. При этом название клуба не разглашается.

Напомним, что Жозе занимает пост главного тренера римского коллектива с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он вывел «Рому» в финал Лиги Европы, где римляне в серии пенальти уступили испанской «Севилье».

Контракт Моуринью с «волками» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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