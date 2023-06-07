«Аталанта» объявила главного тренера на следующий сезон

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит тренировать команду в следующем сезоне, об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве на встрече, состоявшейся 6 июня.

Гасперини занимает пост наставника «Аталанты» с 2016 года. До работы в Бергамо специалист тренировал «Интер», «Дженоа» и «Палермо».

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Аталанта» финишировала на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 64 балла в 38 поединках.

Действующий контракт Джан Пьеро с клубом рассчитан до конца июня следующего года.