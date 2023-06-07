Капелло: «Ибра - упрямец»

Известный наставник «Милана», в прошлом тренировавший сборную России, Фабио Капелло, полон уважения к Златану Ибрагимовичу. Шведский нападающий расстается с «Миланом», по крайней мере, в качестве футболиста. Капелло считает, что своими успехами Ибрагимович во многом обязан такой черте своего характера, как упрямство.

- Ибра всегда был упрямцем, потому он и поднялся так высоко. Наверное, единственное, о чем он жалеет - это то, что не выиграл Лигу чемпионов и не взял «Золотой мяч», - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а затем с 2020 до последнего момента.