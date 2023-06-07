Кассано: «Кардинале должен целовать землю у ног Мальдини, эти американцы ничего не понимают»

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано с сарказмом прокомментировал новости из «Милана», где уволили Паоло Мальдини - символ клуба. Кассано, как и многие итальянцы, не очень хорошо относится к американцам, и потому в своей оценке был весьма язвителен.

- Мальдини проделал невероятную работу, а этот Кардинале - да он землю должен целовать у ног Мальдини. Как всегда, эти американцы лезут везде, ничего не понимая. Надеюсь, у Паоло все получится в другом месте, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Паоло Мальдини выступал за клуб с 1985 по 2009 год, но и потом он все время был в нем при деле.