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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини: «Леау напоминает Гуллита, но ему еще надо расти до него»

07 Июня 2023 • 05:37 Комментировать

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал новый контракт с Рафаэлом Леау, он считает, что игроку еще надо расти и оправдывать некоторые выданные ему авансы. Также Амброзини сравнил его с легендарным Руудом Гуллитом, на которого Леау смахивает как внешне, так и в своих действиях на поле.

- Десятый номер для Леау? Мой идеальный десятый номер играет чуть иначе. Я считаю, что он должен уметь больше, чтобы быть идеальной десяткой. Я вспоминаю Гуллита, и Леау еще надо работать для его уровня, - цитирует слова Массимо Амброзини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рууд Гуллит Массимо Амброзини Рафаэл Леау
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