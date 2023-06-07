​Колловати не удивлён увольнением Мальдини

Гром среди ясного неба грянул в «Милане», руководство клуба уволило Паоло Мальдини, инкриминировав ему неудачные трансферы - прежде всего, Шарля де Кетеларе и Дивока Ориги. Бывший защитник «Милана» Фульвио Колловати заявил, что не удивлен произошедшим.

- Кого-то, может, эта новость удивила, а меня - нет. Мальдини вместе с Массарой ответственен за трансферный провал, он расплачивается именно за это. Владелец клуба считает деньги, и то, как они тратятся, и это понятно, - цитирует слова Колловати pianetamilan.it.

Колловати выступал за «Милан» с 1976 по 1982 год, также он стал чемпионом мира в составе итальянской сборной.