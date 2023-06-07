Место Мальдини может занять Кристиан Гинтоли

Паоло Мальдини уволен из «Милана», и сейчас руководству клуба придется подыскивать нового управляющего. Как сообщил Вальтер де Маджо, известный в Италии журналист, скорее всего, руководсство клуба пригласит Кристиана Гинтоли, успешно поработавшего с «Наполи», но покидающего клуб.

При этом Гинтоли, по информации журналиста, не хочет покидать Италию - а значит, «Милан» может рассчитывать на его услуги. Еще одна кандидатура, которая теоретически может заинтересовать «россонери» - Игли Таре, вчера объявивший об уходе из римского «Лацио», в котором он проработал целых восемнадцать лет.