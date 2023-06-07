«Сумасшедшие» - Вьери критикует владельцев «Милана» за расставание с Мальдини

Расставание «Милана» с Паоло Мальдини шокировал футбольный мир Италии, в том числе и бывшего игрока «Милана» Кристиана Вьери, поигравшего за клуб несколько месяцев в 2005 году. Он считает, что руководство клуба поступило, мягко говоря, глупо.

- Если Мальдини уходит, то это потому что не получает финансирование. Этот Джерри Кардинале просто сумасшедший, раз он допускает уход такого человека. Но в своей жизни я видел много фальшивых людей, - прокомментировал последние новости из стана своего бывшего клуба Вьери, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.