Пранделли подтвердил, что желание тренировать к нему так и не вернулось

Бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли наслаждается покоем - в марте он объявил о том, что завершает тренерскую карьеру и сейчас подтвердил, что возобновлять ее не собирается. Жизнь в качестве тренера Пранделли назвал «слегка шизофренической».

- Я в порядке. Я хотел избавиться от той, слегка шизофренической жизни. За футболом слежу, мне это нравится. Но ни на секунду не было мысли, что я хочу вернуться. Все, баста, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом, который тренировал Пранделли, была «Фиорентина» в сезоне 2020/2021.