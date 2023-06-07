Квальярелла: «Если и буду ещё играть, то только в «Сампдории»

Ветеран итальянского футбола и «Сампдории» Фабио Квальярелла еще не определился с тем, как продолжать карьеру. Он дал понять, что готов продолжать выступления в клубе даже в Серии Б, но еще не принял окончательное решение. Он воодушевлен переменами, произошедшими в клубе в последнее время.

- Сейчас для всех приоритет - сам клуб. Нужно подождать переход клуба новым владельцам. Такие вещи, конечно, всегда привносят чувство энтузиазма. Появляется интерес к планам, к проектам, - цитирует слова Квальяреллы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Квальярелла выступает за клуб с 2016 года, но он выступал за него какое-то время еще в нулевые годы.