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Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла: «Если и буду ещё играть, то только в «Сампдории»

07 Июня 2023 • 03:10 Комментировать

Ветеран итальянского футбола и «Сампдории» Фабио Квальярелла еще не определился с тем, как продолжать карьеру. Он дал понять, что готов продолжать выступления в клубе даже в Серии Б, но еще не принял окончательное решение. Он воодушевлен переменами, произошедшими в клубе в последнее время.

- Сейчас для всех приоритет - сам клуб. Нужно подождать переход клуба новым владельцам. Такие вещи, конечно, всегда привносят чувство энтузиазма. Появляется интерес к планам, к проектам, - цитирует слова Квальяреллы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Квальярелла выступает за клуб с 2016 года, но он выступал за него какое-то время еще в нулевые годы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
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