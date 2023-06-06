Кайо Жорже остался без Range Rover - в туринский дом бразильца нагрянули грабители

Бразильский игрок туринского «Ювентуса» Кайо Жорже решил слетать на родину после окончания непростого сезона, чем весьма порадовал неизвестных грабителей, давно мечтавших заглянуть в его жилище. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, у Жорже, помимо всего прочего, угнали еще и внедорожник Range Rover. Преступление обнаружил нанятый Кайо садовник, который явился выполнить свою работу и обнаружил вскрытие гаража и отсутствие дорогой «тачки».

Напомним, что Кайо Жорже выступает в туринском клубе с 2021 года, он является воспитанником бразильского «Сантоса».