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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария: «Дал этому клубу всё»

06 Июня 2023 • 23:03 Комментировать

Аргентинский нападающий Анхель ди Мария покидает туринский «Ювентус» после всего лишь года выступлений в его составе, и в своем прощальном слове он заверил, что сделал все для успеха клуба.

- Подошел к концу непростой отрезок, который я заканчиваю со спокойной душой - я дал клубу все, что мог. Мы хотели выигрывать титулы, но это оказалось невозможным. Это оставляет горький привкус к моему уходу, но, с другой стороны, я обрел в клубе новых друзей, в этой замечательной раздевалке. Я чувствовал себя в «Ювентусе» как дома, серьезно, - цитирует слова Ди Марии итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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