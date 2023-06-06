Ди Мария: «Дал этому клубу всё»

Аргентинский нападающий Анхель ди Мария покидает туринский «Ювентус» после всего лишь года выступлений в его составе, и в своем прощальном слове он заверил, что сделал все для успеха клуба.

- Подошел к концу непростой отрезок, который я заканчиваю со спокойной душой - я дал клубу все, что мог. Мы хотели выигрывать титулы, но это оказалось невозможным. Это оставляет горький привкус к моему уходу, но, с другой стороны, я обрел в клубе новых друзей, в этой замечательной раздевалке. Я чувствовал себя в «Ювентусе» как дома, серьезно, - цитирует слова Ди Марии итальянское новостное агентство ITASportPress.