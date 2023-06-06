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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» предлагает Джилардино 800 тысяч евро и двухлетний контракт

06 Июня 2023 • 22:22 Комментировать

Итальянский «Дженоа» нашел своего тренера - после экспериментов с Андреем Шевченко и немцем Александером Блессином в команде сделали ставку на итальянского тренера и преуспели - именно Альберто Джилардино провел клуб обратно в Серию А, заняв второе место в Серии Б.

И теперь руководство «грифонов» хочет вознаградить его двухлетним контрактом. Согласно базовой ставке, его гонорар за сезон составит 500 тысяч евро, но если «Дженоа» войдет в десятку лучших по итогам сезона, то Джилардино получит не 500, а все 800 тысяч, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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