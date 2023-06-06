Ди Мария заявил, что покидает «Ювентус»

Нападающий Анхель Ди Мария сообщил об уходе из «Ювентуса».

35-летний аргентинец написал на своей страничке в социальной сети о том, что завершает этот непростой этап своей карьеры. Футболист признался, что уходит немного расстроенным из-за результатов команды, однако рад новым друзьям, которых обрел за время, проведенное в «Ювентусе».

«Этот клуб навсегда останется у меня в сердце», — добавил ди Мария.

Нападающий пополнил состав «Ювентуса» прошлым летом. В сезоне-2022/23 игрок провел 40 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» заинтересована в подписании ди Марии.