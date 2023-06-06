Ди Мария пока не принял решение – «Бенфика» мечтает его вернуть

Известный аргентинский футболист Анхель ди Мария покидает «Ювентус» и обретает статус свободного агента. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний ди Мария пока что не принял решение по своему будущему. У него есть несколько вариантов, в частности вариант с возвращением в «Бенфику». Лиссабонский клуб «мечтает» вернуть атакующего полузащитника в свои ряды.

За «Бенфику» Анхель ди Мария играл в 2007-2010 годах, прежде чем перейти в мадридский «Реал». В 121 матче за лиссабонцев аргентинец забил 15 голов и отдал 28 голевых передач на партнёров.