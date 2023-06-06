Впервые с 1978 года в «Милане» нет Мальдини

«Милан» пока не объявлял об уходе Паоло Мальдини, но ряд авторитетных источников в Италии утверждают о том, что решение принято. Легенда «россонери» покинет должность технического директора.

Если информация правдива, то прямо сейчас в «Милане» нет ни одного члена семьи Мальдини. В последний раз такое было в 1978 году.

Стоит сказать, что Даниэль Мальдини, сын Паоло и внук Чезаре, в настоящий момент находится в аренде в «Специи». По завершению сезона 21-летний полузащитник должен вернуться в «Милан», но надолго ли?

Напомним, что «Специя» проведёт матч против «Вероны» за право остаться в Серии А.