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Чемпионат Италии. Серия А

Впервые с 1978 года в «Милане» нет Мальдини

06 Июня 2023 • 17:14 Комментировать

«Милан» пока не объявлял об уходе Паоло Мальдини, но ряд авторитетных источников в Италии утверждают о том, что решение принято. Легенда «россонери» покинет должность технического директора.

Если информация правдива, то прямо сейчас в «Милане» нет ни одного члена семьи Мальдини. В последний раз такое было в 1978 году.

Стоит сказать, что Даниэль Мальдини, сын Паоло и внук Чезаре, в настоящий момент находится в аренде в «Специи». По завершению сезона 21-летний полузащитник должен вернуться в «Милан», но надолго ли?

Напомним, что «Специя» проведёт матч против «Вероны» за право остаться в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Чезаре Мальдини Даниэль Мальдини
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