Чалханоглу: «Я останусь в «Интере» и продлю свой контракт»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу заверил, что останется в своей команде на долгосрочной основе. Напомним, действующее соглашение турка истекает следующим летом.

«Я останусь в «Интере» и продлю свой контракт. У меня нет никакого желания уходить из команды. Я здесь очень счастлив», – цитирует Чалханоглу итальянский журналист Фабрицио Романо у себя на странице в социальных сетях.

Тот же Романо отмечает, что Чалханоглу уже поставил свою подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2027 года. «Интер» официально объявит об этом событии после финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 11 июня.