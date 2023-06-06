Ауа станет первым летним новичком «Ромы»

«Рома» готовится объявить о переходе в свои ряды из «Лиона» полузащитника Уссема Ауа. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Ауа с клубом Серии А будет рассчитан до конца сезона 2027/2028.

Стоит сказать, что слухи стали связывать Уссема Ауа с «Ромой» ещё очень давно. Француз, которому в конце июня исполнится 25 лет, проводил в «Лионе» всю свою карьеру. За первую команду «ткачей» Ауа отыграл 233 матча, в которых забил 41 гол и отдал 36 голевых передач.

Отметим, что Уссем Ауа переходит из «Лиона» в «Рому» на правах свободного агента.