Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» принял решение по Пиоли

06 Июня 2023 • 13:34 Комментировать

Стало известно будущее Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, специалист сохранит работу, несмотря на увольнения технического директора Паоло Мальдини и спортдира Фредерика Массары.

По сведениям источника, боссы «россонери» решили оставить Пиоли у руля команды на следующий сезон. Сам специалист тоже не против дальнейшего сотрудничества.

Стефано занимает пост наставника «Милана» с октября 2019 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года. Под руководством Пиоли команда финишировала на четвертом месте в прошлом сезоне Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
15:19 · Англия. Премьер-лига
Ким пройдёт военную службу перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»
14:55 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Я останусь в «Интере» и продлю свой контракт»
14:25 · Италия. Серия А
Ауа станет первым летним новичком «Ромы»
13:34 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по Пиоли
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить Хёйлунна
11:16 · Италия. Серия А
«Торино» и «Аталанта» ведут переговоры о выкупе Миранчука
10:41 · Италия. Серия А
«Аталанта» назвала сумму, за какую продаст Миранчука 2
09:21 · Италия. Серия А
«Аталанта» приняла решение по Гасперини 1
09:08 · Италия. Серия А
Чемпион мира может перейти в «Ювентус» 1
04:57 · Италия. Серия А
«Сассуоло» продлил контракт с главным тренером до 2025 года
04:21 · Италия. Серия А
Таре больше не является спортивным директором «Лацио»
04:09 · Италия. Серия А
Димарко: «Постараемся сыграть как «Интер» в финале Лиги чемпионов»
03:15 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис требует убрать с итальянских стадионов беговые дорожки
02:51 · Италия. Серия А
Отец Кварацхелии назвал клуб, за который мечтает играть его сын 1
05 Июня
21:09 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ начали охоту за голкипером «Севильи»
Все новости
Рекомендуем