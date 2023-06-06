«Милан» принял решение по Пиоли

Стало известно будущее Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, специалист сохранит работу, несмотря на увольнения технического директора Паоло Мальдини и спортдира Фредерика Массары.

По сведениям источника, боссы «россонери» решили оставить Пиоли у руля команды на следующий сезон. Сам специалист тоже не против дальнейшего сотрудничества.

Стефано занимает пост наставника «Милана» с октября 2019 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года. Под руководством Пиоли команда финишировала на четвертом месте в прошлом сезоне Серии А.