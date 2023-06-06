«Аталанта» назвала сумму, за какую продаст Миранчука

Руководство «Аталанты» готово продать российского полузащитника Алексея Миранчука, проведшего прошлый сезон за «Торино».
Согласно информации журналистов Torino Granata, клуб из Бергамо планирует продать 27-летнего футболиста, если за него предложат 9,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в 29 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.
По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Аталанта» финишировала на пятом месте в турнирной таблице, а «Торино» завершил сезон на десятой позиции.
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