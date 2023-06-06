«Аталанта» назвала сумму, за какую продаст Миранчука

Руководство «Аталанты» готово продать российского полузащитника Алексея Миранчука, проведшего прошлый сезон за «Торино».

Согласно информации журналистов Torino Granata, клуб из Бергамо планирует продать 27-летнего футболиста, если за него предложат 9,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в 29 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Аталанта» финишировала на пятом месте в турнирной таблице, а «Торино» завершил сезон на десятой позиции.