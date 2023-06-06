«Аталанта» приняла решение по Гасперини

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может продолжить свою работу в клубе из Бергамо, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как отметил журналист, боссы клуба готовы обсудить с главным тренером новое соглашение, которое будет рассчитано до 2025 года. 65-летний специалист занимает пост рулевого «Аталанты» с июня 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Аталанта» набрала 64 балла после 38 туров и финишировала на пятом месте в турнирной таблице.