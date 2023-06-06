Чемпион мира может перейти в «Ювентус»

Аргентинский защитник Николас Отаменди может покинуть лиссабонскую «Бенфику» и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Как стало известно источнику, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что в Италии на игрока есть еще один претендент – миланский «Интер».

В минувшем сезоне опытный защитник провел 46 поединков за «Бенфику», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В составе сборной Аргентины Николас стал чемпионом мира. Контракт Отаменди с «орлами» рассчитан до конца текущего месяца.