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Чемпионат Италии. Серия А

Чемпион мира может перейти в «Ювентус»

06 Июня 2023 • 09:08 Комментировать (1)

Аргентинский защитник Николас Отаменди может покинуть лиссабонскую «Бенфику» и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Как стало известно источнику, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что в Италии на игрока есть еще один претендент – миланский «Интер».

В минувшем сезоне опытный защитник провел 46 поединков за «Бенфику», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В составе сборной Аргентины Николас стал чемпионом мира. Контракт Отаменди с «орлами» рассчитан до конца текущего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Николас Отаменди трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Juventissimo
06 Июня 2023 в 09:53
Ну как же без Юве, если на горизонте маячат свободные агенты пенсионного возраста?)
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