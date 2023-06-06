«Ювентус» вынес вердикт по будущему Аллегри

Определена судьба главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, боссы «старой синьоры» приняли решение продолжить сотрудничество с 55-летним специалистом.

Клуб не станет досрочно расторгать контракт с наставником, поскольку в таком случае будет обязан выплатить ему солидную денежную компенсацию. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

По итогам минувшей кампании «Ювентус» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. По ходу сезона с туринского гранда сняли десять баллов за финансовые махинации.