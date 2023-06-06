«Сассуоло» продлил контракт с главным тренером до 2025 года

Алессио Дионизи останется наставником «Сассуоло» еще как минимум на два года, стороны объявили о продлении контракта, который рассчитан теперь до июня 2025 года. Сообщения об этом появились во всех социальных каналах и сетях клуба. Минувший сезон клуб закончил на тринадцатом месте в турнирной таблице, набрав за весь чемпионат сорок пять очков.

Дионизи, которому сейчас сорок три года, возглавил «нероверди» в 2021 году. Ранее он успел поработать с такими клубами, как «Фьоренцуола», «Имолезе», «Венеция» и «Эмполи». Свою игровую карьеру бывший центральный защитник закончил в 2014 году выступлениями за «Ольджинатезе».