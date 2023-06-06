Таре больше не является спортивным директором «Лацио»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре объявил о своем расставании с клубом, на который он работал целых восемнадцать лет. По его словам, решение созрело уже достаточно давно, а сейчас, когда клуб вернулся в Лигу чемпионов, он может сделать это со спокойной душой.

- После восемнадцати лет работы в качестве спортивного директора «Наполи» этот период подошел к концу. Я принял это решение уже достаточно долгое время назад, но ждал, когда команда вернется в Лигу чемпионов, чтобы со спокойной душой сдать дела, - цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.