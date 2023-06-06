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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Лаурентис требует убрать с итальянских стадионов беговые дорожки

06 Июня 2023 • 03:15 Комментировать

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что в Италии следует брать пример с Англии и убрать со всех стадионов беговые дорожки - в том числе и в Неаполе, разумеется. По его мнению, это является одной из причин успеха английского футбола.

- Со стадионов необходимо убрать все беговые дорожки, принять адекватные меры безопасности и позволить зрителям быть ближе к полю, - цитирует слова де Лаурентиса

Напомним, что в минувшем сезоне «Наполи» вернул себе чемпионский титул после тридцати трех лет воздержания. В предыдущий раз команда становилась чемпионом Италии в 1990 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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