Отец Кварацхелии назвал клуб, за который мечтает играть его сын

Бадри Кварацхелия, отец Хвичи Кварацхелии, назвал клуб, за который мечтает играть его сын. По словам старшего Кварацхелии, в прошлом также футболиста, это - мадридский «Реал».

- Его мечта и его главная цель - это выиграть Лигу чемпионов в футболке мадридского «Реала». Также Хвича хотел бы добиться чего-нибудь существенного со сборной Грузии, - заявил отец футболиста, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В «Наполи» Хвича Кварацхелия перебрался в прошлом году, клуб не раз подчеркивал, что не собирается продавать талантливого футболиста.