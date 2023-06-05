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Чемпионат Италии. Серия А

Названы два футболиста, которые летом покинут «Ювентус» слухи

05 Июня 2023 • 20:00 Комментировать

Нападающий Анхель Ди Мария и полузащитник Леандро Паредес не останутся в «Ювентусе» на новый сезон.

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «старая синьора» не рассчитывает на обоих футболистов. Отмечается, что ди Мария покинет клуб свободным агентом, так как его контракт с клубом истекает 30 июня. Другой аргентинец — Паредес вернется в «ПСЖ», ведь сезон-2022/23 в «Ювентусе» он провел на правах аренды.

Напомним, подопечные Массимилиано Аллегри завершили минувший сезон на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В новом сезоне туринский клуб должен выступить в Лиге конференций, однако УЕФА может отстранить «Ювентус» из-за финансовых нарушений.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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