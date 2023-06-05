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Чемпионат Италии. Серия А

Отаменди может оказаться в топ-клубе Серии А

05 Июня 2023 • 18:52 Комментировать

Защитник Николас Отаменди не станет продлевать контракт с лиссабонской «Бенфикой». Об этом стало известно журналистам Relevo.

Таким образом, в конце июня Отаменди обретёт статус свободного агента. Источник отмечает, что подписать 35-летнего аргентинца рассчитывает «Интер». Миланский клуб, планирующий усиление состава, уже инициировал контакты по подписанию чемпиона мира. 

За «Бенфику» Николас Отаменди выступает с конца сентября 2020 года. В 127 официальных матчах за лиссабонцев аргентинец записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Николас Отаменди трансферы футбола - лето 2023
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