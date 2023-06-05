Ибрагимович: «Я не думаю, что уйду из футбола»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.
41-летний форвард отметил, что на данный момент хочет просто насладиться моментом и не хочет торопиться со своим будущем.
«Я подожду, пока эмоции не успокоятся. Но я не думаю, что уйду из футбола», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, что вчера, 4 июня, состоялась церемония прощания с именитым футболистом.
Ибрагимович ранее выступал за каталонскую «Барселону», амстердаский «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», а последним его клубом стал «Милан».
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