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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Я не думаю, что уйду из футбола»

05 Июня 2023 • 17:09 Комментировать

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.

41-летний форвард отметил, что на данный момент хочет просто насладиться моментом и не хочет торопиться со своим будущем.

«Я подожду, пока эмоции не успокоятся. Но я не думаю, что уйду из футбола», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что вчера, 4 июня, состоялась церемония прощания с именитым футболистом.

Ибрагимович ранее выступал за каталонскую «Барселону», амстердаский «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», а последним его клубом стал «Милан». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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