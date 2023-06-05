Ибрагимович: «Я не думаю, что уйду из футбола»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.

41-летний форвард отметил, что на данный момент хочет просто насладиться моментом и не хочет торопиться со своим будущем.

«Я подожду, пока эмоции не успокоятся. Но я не думаю, что уйду из футбола», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что вчера, 4 июня, состоялась церемония прощания с именитым футболистом.

Ибрагимович ранее выступал за каталонскую «Барселону», амстердаский «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», а последним его клубом стал «Милан».