В «Вероне» высказались о будущем арендованного у ЦСКА Гайча

Футбольный функционер Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора «Вероны», высказался касательно будущего нападающего Адольфо Гайча, арендованного у московского ЦСКА.

«Нам предстоит еще одна игра. На данный момент ничего не решено. Все будет известно примерно через неделю», - приводит слова представителя клуба Sport24.

Согласно новому регламенту Серии А, «Верона» должна сыграть со «Специей» для определения клуба, который останется в элите. Обе команды набрали по 31 баллу и должны будут выявить сильнейшего в очной дуэли.

Гайч сыграл за «Верону» 16 матчей в Серии А, забил два гола и отдал ассист.