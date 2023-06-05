«Интер» действительно проявляет интерес к Себальосу

Миланский «Интер» проявляет предметный интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Дани Себальоса, который близок к уходу из «королевского клуба» на правах свободного агента. Футболист пока не принял окончательное решение об уходе, но этот вариант сейчас считается вполне вероятным.

FC Inter News сообщает, что Себальос действительно является серьёзной опцией для «нерадзурри». Итальянская команда хочет подписать полузащитника на бесплатной основе.

Напомним, «Интер» близок к трансферу другого игрока мадридского «Реала» – защитника Начо Фернандеса, который тоже скоро должен стать свободным агентом.