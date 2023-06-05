Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» действительно проявляет интерес к Себальосу

05 Июня 2023 • 11:32 Комментировать

Миланский «Интер» проявляет предметный интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Дани Себальоса, который близок к уходу из «королевского клуба» на правах свободного агента. Футболист пока не принял окончательное решение об уходе, но этот вариант сейчас считается вполне вероятным.

FC Inter News сообщает, что Себальос действительно является серьёзной опцией для «нерадзурри». Итальянская команда хочет подписать полузащитника на бесплатной основе.

Напомним, «Интер» близок к трансферу другого игрока мадридского «Реала» – защитника Начо Фернандеса, который тоже скоро должен стать свободным агентом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Дани Себальос трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Кимом Мин Джэ
11:32 · Италия. Серия А
«Интер» действительно проявляет интерес к Себальосу
10:58 · Италия. Серия А
Кварацхелия – о своём будущем: «Я люблю «Наполи»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за Амрабата
09:55 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Даже Богу грустно, что я завершил карьеру»
09:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» нацелились на французского нападающего
08:39 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Наполи»
08:04 · Италия. Серия А
Ибрагимович резко высказался в адрес фанатов «Вероны»
07:10 · Италия. Серия А
В «Наполи» высказались о поиске замены Спаллетти
05:30 · Италия. Серия А
Леау попрощался с Ибрагимовичем: «Спасибо, Легенда!»
05:00 · Италия. Серия А
Жиру: «Златан, ты меня вдохновлял»
04:43 · Италия. Серия А
Беннасер: «Ибра, спасибо за всё, нам будет не хватать тебя»
04:00 · Италия. Серия А
Тонали объяснил, почему расплакался при прощании с Ибрагимовичем
03:57 · Италия. Серия А
«Бавария» рассматривает трёх форвардов, среди них и Влахович
03:50 · Италия. Серия А
«Болонья» установила рекорд по набранным очкам
Все новости
Рекомендуем