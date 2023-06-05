Кварацхелия – о своём будущем: «Я люблю «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем. Лучший игрок завершившегося розыгрыша Серии А ранее был связан с многими другими топ-клубами, вроде «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Могут ли болельщики «Наполи» быть оптимистичными? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», – заявил грузин в беседе с итальянским изданием DAZN.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Хвича близок к продлению контракта с «Наполи». По новому соглашению грузин получит солидную прибавку к зарплате.

Напомним, в своём первом сезоне в Серии А Хвича отметился 12 голами и 10 результативными передачами.