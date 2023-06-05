«Ювентус» и «Милан» нацелились на французского нападающего

20-летний форвард «Монпелье» Элье Ваи может перебраться из чемпионата Франции в итальянскую Серию А, где заинтересованность в его услугах проявляют два топ-клуба.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, заполучить 20-летнего нападающего в свои ряды собираются туринский «Ювентус» и «Милан». «Старая синьора» рассматривает француза в качестве замены сербу Душану Влаховичу, которого может продать этим летом.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции Элье провел 33 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока с «Монпелье» рассчитано до середины 2025 года.