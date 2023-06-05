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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» высказались о поиске замены Спаллетти

05 Июня 2023 • 07:10 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о поиске нового главного тренера после ухода Лучано Спаллетти.

«На это нужно время, холодная голова и терпение. Сейчас мы хотим насладиться празднованием чемпионства. У нас впереди целый июнь, чтобы отдохнуть, а затем заняться этим вопросом. Мы уже решали его неоднократно. «Наполи» - единственный клуб в Европе, который успешно с этим справляется», - передает слова руководителя TMW.

Напомним, что под руководством Спаллетти неаполитанский клуб стал чемпионом Италии. Это первое скудетто для команды за последние 33 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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