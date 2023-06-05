В «Наполи» высказались о поиске замены Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о поиске нового главного тренера после ухода Лучано Спаллетти.

«На это нужно время, холодная голова и терпение. Сейчас мы хотим насладиться празднованием чемпионства. У нас впереди целый июнь, чтобы отдохнуть, а затем заняться этим вопросом. Мы уже решали его неоднократно. «Наполи» - единственный клуб в Европе, который успешно с этим справляется», - передает слова руководителя TMW.

Напомним, что под руководством Спаллетти неаполитанский клуб стал чемпионом Италии. Это первое скудетто для команды за последние 33 года.