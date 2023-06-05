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Чемпионат Италии. Серия А

«Бавария» рассматривает трёх форвардов, среди них и Влахович

05 Июня 2023 • 03:57 Комментировать

«Бавария» претендует на услуги Душана Влаховича, но туринский «Ювентус» не собирается расставаться с ним просто так и предлагает уплатить за него 90 миллионов евро. У «Баварии» есть, впрочем, и альтернативные варианты - Томас Тухель уверен в том, что Роберта Левандовски очень не хватает клуб и ищет фигуру схожего типажа.

Другие варианты, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, это Гарри Кейн, которого не очень хочет отпускать «Тоттенхэм», и который сам не очень хочет покидать Англию, а также Коло Муани, за которого заломили совершенно неадекватный ценник в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Гарри Кейн Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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