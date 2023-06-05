«Бавария» рассматривает трёх форвардов, среди них и Влахович

«Бавария» претендует на услуги Душана Влаховича, но туринский «Ювентус» не собирается расставаться с ним просто так и предлагает уплатить за него 90 миллионов евро. У «Баварии» есть, впрочем, и альтернативные варианты - Томас Тухель уверен в том, что Роберта Левандовски очень не хватает клуб и ищет фигуру схожего типажа.

Другие варианты, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, это Гарри Кейн, которого не очень хочет отпускать «Тоттенхэм», и который сам не очень хочет покидать Англию, а также Коло Муани, за которого заломили совершенно неадекватный ценник в 120 миллионов евро.