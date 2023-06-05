Абрахам получил тяжёлую травму в матче последнего тура Серии А

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам неудачно завершил сезон.

В матче 38-го тура Серии А коллектив Жозе Моуринью переиграл «Специю» (2:1). Английский нападающий вышел на замену на 64-й минуте, но доиграть встречу не смог – на 82-й минуте он покинул поле, получив травму. По сведениям Sky Sport, у Абрахама выявлено повреждение передней крестообразной связки. Таким образом, согласно предварительному прогнозу, 25-летний футболист сможет вернуться в строй только к концу года.

Тэмми Абрахам провёл 54 матча за «Рому» в завершившейся кампании, записав на свой счёт девять забитых мячей и семь голевых передач.