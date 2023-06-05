Дибала ответил на вопрос о будущем в «Роме»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал, планирует ли продолжить выступления в клубе.

Аргентинец завершил сезон лучшим бомбардиром римлян в Серии А – на его счету 12 забитых мячей в 25 матчах. В поединке последнего тура против «Специи» 29-летний игрок принёс команде победу (2:1), реализовав пенальти в концовке.

«Это был трудный матч. Наши болельщики заполнили стадион даже после поражения в финале Лиги Европы. Они определённо заслужили вновь увидеть нас в еврокубках, и я рад, что мы завоевали эту путёвку.

«Моё будущее? Об этом ещё будет время поговорить, сейчас нужно наслаждаться моментом. У меня остаётся два года по контракту с «Ромой», – сказал в интервью DAZN Дибала, доступный всего за 12 млн евро для зарубежных клубов.