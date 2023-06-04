Пепе советует «Наполи» пригласить Консейсау

Мы уже сообщали о том, что в руководстве итальянского «Наполи» рассматривают Сержиу Консейсау в качестве возможного наставника клуба вместо решившего взять паузу Лучано Спаллетти. Португальский защитник Пепе считает, что «Наполи» обязан воспользоваться ситуацией и пригласить Консейсау, который, как считает Пепе, оптимально подходит клубу.

- Консейсау - оптимальный тренер для «Наполи». При всем уважении ко всем, с кем я работал, в том числе и Фернанду Сантуш - Сержиу лучший тренер в моей карьере. С ним ты полностью задействован в игровых процессах. Посмотрите, я играю, хотя мне сорок лет, играю лучше и лучше, - цитирует слова Пепе итальянское новостное агентство ITASportPress.