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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» ждёт ответа от Начо на фоне интереса «Интера»

04 Июня 2023 • 15:06 Комментировать

Защитник Начо Фернандес проводит в «Реале» всю свою карьеру, но каким будет будущее игрока, пока непонятно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мадридский гранд предложил 33-летнему Начо новый контракт и сейчас ждёт от него ответа. На этом фоне испанец числится в сфере интересов «Интера». При этом конкретные шаги «нерадзурри» до финала Лиги чемпионов делать не будут.

За «Реал» Начо провёл 318 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять голевых передач. Контракт защитника рассчитан до конца июня.

Финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» «Интер» проведёт 10 июня.

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