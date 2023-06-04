«Реал» ждёт ответа от Начо на фоне интереса «Интера»

Защитник Начо Фернандес проводит в «Реале» всю свою карьеру, но каким будет будущее игрока, пока непонятно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мадридский гранд предложил 33-летнему Начо новый контракт и сейчас ждёт от него ответа. На этом фоне испанец числится в сфере интересов «Интера». При этом конкретные шаги «нерадзурри» до финала Лиги чемпионов делать не будут.

За «Реал» Начо провёл 318 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять голевых передач. Контракт защитника рассчитан до конца июня.

Финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» «Интер» проведёт 10 июня.