«Интер» выбирает замену Шкриньяру из четырёх защитников

Миланский «Интер» подыскивает замену защитнику Милану Шкриньяру, который в ближайшее время пополнит ряды французского «ПСЖ». Словак перейдет в парижский гранд на правах свободного агента.

«Нерадзурри» рассматривают нескольких игроков на замену Шкриньяру. В шорт-листе находятся Бенжамен Павар («Бавария»), Начо («Реал»), Трево Чалоба («Челси») и Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Шкриньяр играет за «Интер» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии защитник сыграл 21 матч, получил три желтые карточки и один раз был удален.