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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» выбирает замену Шкриньяру из четырёх защитников

04 Июня 2023 • 08:59 Комментировать

Миланский «Интер» подыскивает замену защитнику Милану Шкриньяру, который в ближайшее время пополнит ряды французского «ПСЖ». Словак перейдет в парижский гранд на правах свободного агента.

«Нерадзурри» рассматривают нескольких игроков на замену Шкриньяру. В шорт-листе находятся Бенжамен Павар («Бавария»), Начо («Реал»), Трево Чалоба («Челси») и Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Шкриньяр играет за «Интер» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии защитник сыграл 21 матч, получил три желтые карточки и один раз был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Начо Фернандес Милан Шкриньяр Бенжамен Павар Трево Чалоба Джорджо Скальвини трансферы футбола - лето 2023
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