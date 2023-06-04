Леау ответил, что предпочёл бы - «Золотой диск» или «Золотой мяч»

Страсть Рафаэля Леау к музыке давно известна - португальский нападающий посвящает ей все свободное время и даже уже выпустил свой первый альбом. Поклонники «Милана» переживают, что музыка в итоге может сбить его с «пути футбольного».

- Моя семья родилась в музыке. Мой отец был певцом, а дядя - диджеем. Музыка - моя спутница. Футбол и музыка должны быть в моей жизни каждый день. Золотой диск или Золотой мяч? Золотой мяч, потому что он придаст сил, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг» и французский «Лилль».